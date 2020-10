"No alla trasformazione di via Abba a Carcare": il Comitato raccoglie firme in piazza Caravadossi

Il Direttivo del Comitato Civico Spontaneo “NO alla trasformazione di via Abba in Fiume Bormida” raccoglie le firme per fermare il progetto. L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 30 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 in piazza Caravadossi (sotto i platani) a Carcare.

"Ci servono 900 firme per chiedere un referendum consultivo come previsto dall'Art. 87 dello statuto comunale - spiegano dal Comitato - Possono firmare solamente i cittadini residenti a Carcare. Per chi non potesse intervenire, si può comunque continuare a sottoscrivere la petizione da lunedì a venerdì presso l'ufficio (via Garibaldi 50) del consigliere comunale Rodolfo Mirri, autorizzato dall'amministrazione comunale alla autenticazione delle firme".

Secondo il Comitato, l'amministrazione De Vecchi intenderebbe avviare un intervento invasivo nell'alveo del fiume Bormida in corrispondenza di via Abba.

“I lavori prevederebbero il significativo restringimento dell'adiacente strada riducendola ad una sola corsia a senso unico di marcia con pesanti ripercussioni negative sul traffico, specialmente nella giornata di mercato; destinare metà dell’attuale carreggiata, che passa sotto al ponte di via Nazionale nel tratto piazza Caravadossi – zona industriale – Sp 29, all’alveo del fiume; eliminare 25 querce trentennali ed un platano secolare in ottimo stato e numerosi parcheggi; sbancare la sponda destra del fiume immediatamente a ridosso dei palazzi di via Abba mettendone a rischio la stabilità; sconvolgere il piano viario ed urbanistico dell’intera zona che verrebbe notevolmente penalizzata” concludono dal Comitato.