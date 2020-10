Alessandro Bozzano: "Oggi sono in quel posto meraviglioso dove si determina democraticamente la vita di una Regione"

Nella mattinata odierna si è tenuta (alle ore 11) la seduta dell'Assemblea del Consiglio Regionale che ha dato il via alla XI Legislatura. Tra gli eletti nelle fila di Cambiamo (lista Toti presidente) anche Alessandro Bozzano, sindaco di Varazze.

"Quando passavo le mie giornate sui libri, da una luce all’altra e a volte anche di più, mio padre che come tutti i buoni maestri pensava che mai avessi fatto abbastanza un giorno mi chiese: 'cosa vorresti fare dopo la laurea?'. Io risposi: "Papà voglio fare l’avvocato ed andare in un posto dove si fanno le leggi" ha postato sulla propria pagina Facebook Bozzano.

"Ho fatto tutto il mio percorso dedicandomi interamente alla professione ed alla mia città. Con animo e cuore pensando sempre di non aver mai fatto abbastanza. Oggi sono qui in quel posto meraviglioso dove si determina democraticamente la vita di una Regione. Il luogo dove si fanno le leggi - conclude - Non credo di aver capitalizzato nulla, ma solo di iniziare un percorso nel quale metterò tutto l’impegno possibile con tutta l’esperienza e La Sapienza che in questi anni ho maturato. Con la mia città e la mia provincia ne cuore" conclude Bozzano.