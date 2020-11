Zone rosse da definire, Uncem: "Impossibile attivare chiusure e restrizioni da domani: serve un approfondimento"

"Sulle zone rosse occorre urgentemente un chiarimento. Chi è rosso, e quali regioni sono invece arancioni e gialle. Sono le 19 e al momento non vi sono notizie in merito. Uncem ha chiesto chiarimenti urgenti. Oltre ad avere restrizioni forti di circolazione tra i Comuni montani, non sappiamo chi avrà il lockdown per attività economiche e blocco dei movimenti. Regioni e Governo chiariscano. Serve un approfondimento. E si rimandi l'avvio delle nuove disposizioni almeno fino a lunedi. Trasporti, scuole, servizi pubblici, Sindaci in primis devono potersi organizzare. Stasera per domani non c'è più tempo".

Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.