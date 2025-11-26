Carenza di medici per il PPI di Albenga e per il Pronto Soccorso del San Paolo, l'Asl li cerca con un bando di collaborazione professionale

Il reperimento di medici dell’emergenza-urgenza resta un problema diffuso su tutto il territorio nazionale e non risparmia il savonese. Dopo concorsi chiusi senza successo, l’Asl 2 tenta ora una nuova strada con un bando di collaborazione libero-professionale (Colipro), rivolto anche a medici in pensione.

Il nuovo avviso nasce proprio dalle difficoltà nel reperire personale specializzato tramite concorsi e selezioni tradizionali e, soprattutto, dall’esigenza di garantire la copertura h24 dei turni del Punto di Primo Intervento dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Lo scorso settembre era stata pubblicata una manifestazione di interesse per incarichi libero-professionali al PPI albenganese, attivo 24 ore su 24 dal 9 settembre 2025 su disposizione regionale. Alla scadenza erano state presentate solo due domande, ma per entrambe i medici hanno poi rinunciato all’incarico.

Per questo l’Azienda Sociosanitaria Ligure 2 ha deciso di aprire un nuovo avviso pubblico, estendendo la ricerca anche a medici in quiescenza e ampliando il progetto agli interventi di supporto nei Pronto Soccorso del San Paolo di Savona e di Santa Corona a Pietra Ligure.

Gli incarichi avranno durata di 12 mesi, con un impegno massimo di 36 ore settimanali in media, calcolate su base mensile, per 80 euro lordi l'ora. Potranno presentare domanda medici: con specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza o discipline affini/equipollenti; oppure con almeno tre anni di esperienza nei servizi di emergenza ospedalieri o territoriali (118), anche senza specializzazione; compresi i medici pensionati, purché in possesso dei requisiti richiesti.