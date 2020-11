Positivo al Covid nella scuola di Calice: una sezione dell'Infanzia in quarantena

"Ieri sera ci è stato comunicato che a seguito della conferma di un caso di positività al COVID-19 all’interno del plesso scolastico del nostro paese (pare un insegnante, ndr) è stata messa in quarantena preventiva una sezione della scuola infantile. I bambini di tale sezione resteranno in isolamento preventivo fino al giorno 16 di novembre". Lo scrive sulla propria pagina Facebook il comune di Calice Ligure.

"Si tratta purtroppo di un fatto già accaduto in altre scuole e che questa volta riguarda proprio il nostro paese, sono già stati attivati i protocolli di sicurezza previsti in questi casi nella speranza che per tutti i bimbi coinvolti in questo ulteriore isolamento e per le loro famiglie le prossime giornate passino veloci e senza particolari problemi".

"Facciamo i nostri auguri di pronta guarigione alla persona positiva a questo odioso virus e cogliamo l’occasione per rammentare a tutti quanto sia importante non abbassare le difese nei suoi confronti rispettando le indicazioni più volte raccomandate dai medici" prosegue.

"Indossate la mascherina ogni qualvolta non siete da soli e mantenete le distanze previste dagli attuali protocolli di sicurezza, disinfettatevi le mani spesso - conclude il comune rivierasco - L’amministrazione comunale resta a disposizione delle famiglie per qualsiasi bisogno possano avere in questo periodo, contattate gli uffici comunali o l’assessore Enrica Brambilla per ogni richiesta o spiegazione in merito".