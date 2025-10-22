Allerta arancione, la decisione dei sindaci da Varazze a Spotorno sulla chiusura delle scuole

Arpal ha diramato l'allerta meteo arancione per forti piogge che, secondo le previsioni, interesseranno il levante savonese da Varazze a Spotorno dalle 10.00 alle 18.00 di domani, giovedì 23 ottobre (sarà gialla dalle 8 alle 10).

Alla luce di questa situazione, i sindaci della zona interessata, compresa Stella, stanno valutando se chiudere le scuole.

Nel ponente savonese da Noli a Laigueglia e in Val Bormida è prevista l'allerta gialla dalle 8 alle 15. Per questo i primi cittadini dei comuni interessati non disporranno la chiusura dei plessi scolastici.

Le decisioni dei sindaci:

Albisola Superiore : chiuse

Albissola Marina : chiuse;

Bergeggi : chiuse;

Celle Ligure : sono sospese, per tutta la giornata di giovedì 23 ottobre, le attività didattiche di ogni ordine e grado, il pre-scuola e dopo-scuola, e il trasporto sociale gestito dalla Croce Rosa. Chiusure: giardini delle scuole elementari, giardini di Mezzano, giardini di Celle Piani, Pineta Bottini, sottopassi di Celle Piani, funicolare Bottini, cimitero, biblioteca, Centro Mezzalunga, Sala Arecco, palestre dei plessi scolastici, sottopasso di via Boagno (in caso di necessità), impianti sportivi (Stadio Olmo-Ferro, Palazzetto, Bocciodromo), ufficio IAT e sportello ARTE – Sala consiliare. Il COC sarà operativo in presenza dalle ore 10:00 fino al termine dell’allerta arancione.

Quiliano : scuole aperte;

Savona : scuole chiuse;

Spotorno : il COC ha disposto, come previsto dal piano comunale di Protezione Civile, la chiusura delle scuole primaria e “Garroni”. Aperte la scuola dell'Infanzia e la secondaria di primo grado;

Stella : sospese le attività didattiche;

Vado Ligure : chiuse.