Viaggio nelle passioni degli italiani

Il maggior tempo a disposizione dovuto all’emergenza sanitaria, che ha interrotto e cambiato molte attività lavorative, porta gli italiani a dedicarsi di più alle loro passioni. Quali sono? Scopriamolo assieme.

Cosa amano fare gli italiani nel tempo libero?

A fornire informazioni su cosa amano fare gli italiani nel tempo libero in questo periodo oggettivamente particolare della storia ci hanno pensato diversi sondaggi, condotti da realtà come i portali di comparazione dei prezzi e le aziende che studiano il comportamento degli utenti soprattutto su internet per fotografare, man mano che passa il tempo, le tendenze che si fanno strada e quelle che, invece, perdono quota.

Cura delle piante

Le ricerche online sono molto chiare in merito: da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, gli italiani hanno aumentato notevolmente le ricerche relative a come prendersi cura delle piante. I motivi sono molto chiari: da un lato, la cura delle piante è una pratica estremamente rilassante, che permette, anche se per pochi minuti, di eliminare dalla mente le preoccupazioni.

Da non dimenticare è poi il fatto che, grazie alle piante, è possibile migliorare l’estetica della casa, uno spazio che viviamo molto di più e sul quale è cambiato il punto di vista. Dati alla mano, gli esperti del mercato immobiliare stanno sempre più sottolineando l’interesse nei confronti di spazi abitativi caratterizzati dalla possibilità di prendersi cura del verde (case con il giardino o con ampi balconi e terrazzi).

Lettura

Immaginare quello che viviamo da diversi mesi nei decenni passati fa quasi impressione. Passare la maggior parte del tempo tra le mura di casa senza la possibilità di fare zapping online sui siti di gossip, di interrogare il futuro su portali come Cartomanzia365.it - sono oltre 13 milioni gli italiani che si rivolgono ai cartomanti e durante l’emergenza sanitaria il numero non è certo diminuito - e di accedere, attraverso gli e-book reader, a tantissimi titoli di ogni genere.

Con più tempo a disposizione, molte persone hanno riscoperto il piacere della lettura o, addirittura, hanno iniziato ad apprezzarla da zero (non è mai troppo tardi per iniziare a passare del tempo di qualità davanti a un libro).

Cucina

Parliamo di un hobby che è cresciuto tantissimo da quando ha preso il via l’emergenza sanitaria. Per rendersene conto, basta ricordare la sparizione del lievito dai banchi dei supermercati nel corso della prima fase dell’emergenza.

Ma cosa amano cucinare gli italiani in questo periodo di emergenza sanitaria? Sicuramente cibi come la pizza! Cosa dire poi del pane? Le ricerche delle macchine che permettono di prepararlo sono aumentate del 103%! Entrando nel vivo delle altre abitudini, un doveroso cenno deve essere dedicato alla tendenza a comprare molto più surgelati che prodotti freschi.

Per quanto riguarda le abitudini generali a tavola, è bene ricordare che, secondo un’indagine effettuata da Altroconsumo e basata su dati raccolti nel corso del mese di aprile - ossia in piena fase 1 - è aumentata la consapevolezza relativa all’importanza di non sprecare cibo.

Video gaming

Già al centro delle passioni di tantissimi italiani da molto tempo, i video game hanno visto aumentare le ricerche online che li riguardano in questi mesi di emergenza sanitaria, con un particolare interesse per le console di gioco.

Sex toys

Ai sondaggisti che si sono occupati del tempo libero degli italiani in questo periodo non è sfuggito l’aumento di ricerche online relative a sex toys. Sia per chi è in coppia, sia per chi è single e, per forza di cose, ha molte meno chances di fare conquiste, la soddisfazione intima, anche condita con un tocco di creatività, non smette di essere al centro dell’attenzione.