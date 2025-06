Incidente durante lo show di Freestyle Motocross a Loano: "La transenna ha limitato le conseguenze"

Sono stati attimi di grande preoccupazione quelli vissuti ieri sera, poco dopo le 22.30, in piazza Italia a Loano, dove si è verificato un incidente mentre era in corso lo show, seguito da un folto pubblico di appassionati, di Freestyle Motocross con Vanni Oddera e il Team Daboot.

Nelle battute finali dello spettacolo uno dei rider impegnati ha perso il controllo della propria moto, che è finita contro le transenne di delimitazione dell’area dell’esibizione. L’impatto ha fatto crollare la barriera metallica, travolgendo diversi spettatori.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate in pochi minuti le ambulanze della Croce Bianca di Borgio, della Croce Verde di Finalborgo, della Croce Bianca di Finale, della Croce Rossa di Loano e della Croce Rossa di Magliolo. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Illeso il pilota coinvolto.

"È stato un incidente, causato da un guasto tecnico a una moto - spiegano dal Gruppo Badano, che ha promosso l'evento benefico - Il piano di sicurezza ha funzionato: la transenna ha protetto il pubblico ancora presente durante la parte finale dello show, limitando le conseguenze. Tutto è stato organizzato e gestito nel miglior modo possibile per garantire uno show sicuro, purtroppo si è verificato un imprevisto".

"Esprimiamo la nostra piena vicinanza alle persone rimaste ferite, alle loro famiglie e a chi è stato coinvolto, con l’augurio di una pronta guarigione - aggiungono dal Gruppo Badano - Siamo vicini a Vanni Oddera e al Team Daboot: non vogliamo che venga messo in discussione il valore del loro messaggio e il loro straordinario impegno con la Mototerapia nelle scuole e negli ospedali. È un lavoro che sosteniamo da anni e che continueremo a sostenere anche in futuro".

Nella giornata di ieri, in occasione della manifestazione Loano Street Show, è andata in scena una toccante sessione di Mototerapia dedicata a ragazzi con disabilità in una piazza Italia popolata da diversi stand con il fine di raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Gaslininsieme.

Anche il sindaco loanese Luca Lettieri è intervenuto, via social, su quanto accaduto: "Caro Vanni Oddera, non sarà un incidente causato da un guasto tecnico, per fortuna senza gravi conseguenze, a offuscare il grande spettacolo che è andato in scena in piazza Italia, sullo sfondo di Palazzo Doria.

Un evento che è andato ben oltre alle esibizioni del tuo team, e che è entrato nel cuore di tutti gli spettatori e in modo particolare dei ragazzi con disabilità che hanno provato l’emozione della 'mototerapia'. Il Comune di Loano ti ringrazia".