Ranzo, votata all'unanimità mozione pro Santa Corona in Consiglio comunale

E’ stata approvata questa sera dal Consiglio comunale di Ranzo all'unanimità una mozione a sostegno dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, a fronte dell’annunciata chiusura del “Punto nascite” decisa dall’Asl 2 Savonese.

"Tale decisione priva il territorio fra Imperia e Savona, entroterra compreso - dicono dal comune di Ranzo - di un servizio essenziale e mina profondamente la sussistenza del DEA (Dipartimento Emergenza Accettazione) di II livello, essendo il “Punto nascite” indispensabile per la medesima".

"Per la conformazione orografica del nostro territorio e per lo stato delle sue infrastrutture - afferma il Consiglio comunale - il “Punto nascite” del nosocomio pietrese rappresenta un presidio sanitario essenziale ed importantissimo per un ampio bacino di popolazione del Ponente Ligure", sottolineando che "l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è sede dell’unico DEA di II livello da Ventimiglia a Genova e, come tale, rappresenta il punto di riferimento imprescindibile per le emergenze/urgenze di tutto il Ponente Ligure".

"Pur considerando la motivazione di tale decisione riconducibile all’emergenza sanitaria che stiamo nuovamente vivendo e il suo presunto carattere temporaneo, l’accorpamento nella sede di Savona dei due “Punti nascite” attualmente afferenti all’ASL 2 - prosegue il testo approvato - il comune di Ranzo si dice "molto preoccupato sia per il futuro del DEA di II livello che nell’immediato per la privazione di un servizio essenziale per il comprensorio geografico e socio-economico, cui anche il comune di Ranzo, pur facendo parte del territorio della Provincia di Imperia, afferisce".

Il Consiglio comunale ha quindi voluto sottolineare "la cruciale importanza dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure- ed in particolare del Reparto di Ostetricia e Ginecologia con il connesso “Punto Nascite” e del DEA II livello - quale servizio essenziale per il comprensorio dell’Entroterra ingauno, ivi inclusa la Valle Arroscia".

Di qui, l’invito dell'amministrazione di Ranzo a "tutti i soggetti aventi competenze politiche, amministrative e gestionali inerenti l’oggetto della presente mozione (e segnatamente la Regione Liguria, A.Li.Sa e ASL 2 Savonese)", affinchè "adottino le misure ritenute più idonee per il mantenimento della piena funzionalità del predetto Presidio Ospedaliero, ed in particolare del “Punto Nascite” e del DEA II livello presso lo stesso operanti, e si impegnino a non compromettere l’offerta sanitaria complessiva del medesimo".