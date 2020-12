Cibi a domicilio: il fenomeno del 2020 (e 2021)

Se già da prima ordinare cibo a domicilio era un trend in crescita, il lockdown ora ha consolidato l’abitudine.

Il food delivery in Italia rappresenta il 25% dell’intero settore delle consegne a domicilio, con un incremento rispetto al 2019 sia per quanto riguarda la domanda che l'offerta.

L’Osservatorio sul mercato dell’online food delivery che ogni anno realizza la “Mappa del cibo a domicilio in Italia” ha stimato la crescita nell’ultimo anno dei ristoranti che hanno attivato questo servizio, per ampliare la propria clientela e restare in contatto con i clienti abituali. Le richieste sul servizio sono 5/6 volte superiori durante il periodo di lockdown.

L’incremento del servizio attivato dai ristoranti è stato superiore nelle grandi città come Milano, Livorno, Prato, Taranto e ha coinvolto soprattutto le piccole realtà locali che hanno scelto di restare aperte solo con le consegne a domicilio.

A Milano, il ristorante Xiongdi propone la sua particolare cucina giappo/pugliese, fatta di sapori nuovi e tutti da scoprire. Una cucina che ha conquistato moltissimi clienti, curiosi e dediti alla continua scoperta di gusti moderni e particolari.

L’innovativa cucina giappo/pugliese nasce dalla curiosità e dalla voglia di ottenere un risultato unico e sorprendente partendo da materie prime di per sé buonissime, unite e mescolate insieme, per creare una nuova arte e per ottenere qualcosa di unico tra tradizione e innovazione.

Food Delivery, un trend in forte crescita

La Mappa del Cibo a domicilio in Italia ha stilato e aggiornato anche la classifica dei TOP10 dei piatti più ordinati dagli italiani.

Al primo posto nella classifica si trova la tanto amata pizza, nello specifico quella in versione margherita seguita poi dalla diavola e dalla capricciosa.

Al secondo posto si trovano gli hamburger e più nello specifico il cheeseburger che prende il podio alla versione con il bacon che era il più amato nel 2019.

Infine, al terzo posto si trova la cucina giapponese un grande classico del food delivery, da sempre tanto amata e apprezzata in Italia.

Tra le cucine in incremento e i food trend del momento, si trova il pokè che registra una forte crescita di richieste.

Tra le novità spicca anche il gelato, grande protagonista degli ordini durante il lockdown.

Mai come quest’anno il food delivery si è dimostrato un servizio essenziale per tutti gli italiani, portando direttamente a casa in modo facile, veloce e sicuro i piatti preferiti, rispondendo anche in modo positivo in un contesto storico così difficile.

Nel 2021 si prevede che continui il suo successo a livello nazionale, con un’ulteriore sviluppo nei centri medi e in quelli più piccoli.

La particolare cucina giappo/pugliese a domicilio

Anche il ristorante Xiongdi di Milano, per affrontare al meglio l’emergenza dovuta alla pandemia del Covid-19, ha attivato il servizio di consegna a domicilio dei suoi particolari piatti giappo/pugliese.

Nella piena sicurezza di casa, potrete degustare tutta la bontà di una cucina unica nel suo genere.

Molteplici sono i menù studiati per l’asporto, tutti visibili direttamente sul sito del ristorante. Tra le varie proposte è immancabile quella in formula ALL YOU CAN EAT, la formula adottata anche presso il ristorante per permettere a ogni commensale di provare tutti gli speciali piatti ma anche quelli della tradizione.

La consegna è assolutamente GRATUITA se effettuata entro i 3 chilometri dal ristorante che si trova in Via Schiapparelli al civico 21 all’angolo con Via Melchiorre Gioia.

Il qualificato e premuroso staff è sempre molto attento a soddisfare le esigenze di ogni cliente, offrendo un accurato servizio di consigli telefonici personalizzati sulla base dei gusti e sulle esigenze di ognuno.

Per qualsiasi dubbio o consiglio potrete contattare lo staff del ristorante Xiongdi di Milano, sia online sia telefonicamente, 24h su 24h (call center informazioni & prenotazioni: tel:+390284571125 - 02 84571125.