Giovane accoltellato ad Albenga: al Santa Corona in codice rosso

AGGIORNAMENTO DELLE 13.40: Il giovane non è in pericolo di vita. E' ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

***

È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un giovane straniero di 22 anni accoltellato alla schiena nella notte tra sabato e domenica in via Michelangelo, ad Albenga, nei pressi di una discoteca.

L’allarme è scattato intorno alle 4.30 del mattino, quando alcuni presenti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi per un ragazzo ferito da arma da taglio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Alassio, supportati dal personale medico del 118 e da una pattuglia dei Carabinieri, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato disposto il trasferimento urgente del ferito al nosocomio pietrese.

"L’episodio di violenza accaduto stanotte è grave e non può passare inosservato - afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta, e per questo chiederó un incontro urgente con il Prefetto, che ha sempre dato concrete risposte sul tema della sicurezza territoriale, al fine di valutare un aumento delle forze dell’ordine presenti sul territorio, anche in vista dell’imminente stagione estiva, periodo in cui il nostro comune vede un incremento significativo di presenze".

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine che, nonostante le difficoltà e la carenza di personale, svolgono un lavoro straordinario per garantire la sicurezza", conclude Tomatis.