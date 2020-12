Messa in sicurezza del San Giacomo di Savona, Olin e Pasquali (Italia Viva): "Ora votiamo tutti l'ex convento"

"Siamo felici di sapere che sono stati effettuati gli interventi e finalmente dopo tanto tempo sono state prese in considerazione le nostre interpellanze a distanza di un anno e mezzo".

Parole di soddisfazione da parte delle consigliere di Italia Viva Elda Olin e Barbara Pasquali dopo che la scorsa settimana il comune ha annunciato la recente conclusione degli accurati lavori di pulizia dai rovi e dagli arbusti spontanei di uno dei chiostri interni all'ex convento di San Giacomo di Savona, collocato in fregio dell’abside affrescata dal Semino.

"Ora chiediamo il massimo sforzo per votare in massa sul sito del Fai, noi dobbiamo far conoscere a tutti i grandi tesori che abbiamo a Savona e se riuscissimo a vincere il premio potremmo incominciare a iniziare il percorso che porterebbe alla rinascita del S.Giacomo" hanno concluso le consiglieri di Italia Viva.