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Cronaca | 17 maggio 2026, 15:09

Donna cade dal quarto piano di un palazzo in via Torino: accertamenti della polizia

Secondo le prime ricostruzioni la caduta pare sia accidentale: stava stendendo i panni sul terrazzo

Donna cade dal quarto piano di un palazzo in via Torino: accertamenti della polizia

Una donna cade dal balcone della sua abitazione al quarto piano e scatta l'intervento a Savona. 

Immediatamente intorno alle 9.00 in via Torino sono intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Oro di Albissola Marina che ha trasportato la 42enne in gravi condizioni in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

Sono in corso gli accertamenti della polizia intervenuti con una volante che acquisiranno alcune testimonianze. 

La donna secondo le prime ricostruzioni stava stendendo i panni quando per cause ancora da verificare sarebbe precipitata cadendo rovinosamente al suolo.

Redazione

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