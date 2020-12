Oleoturismo: i team building di Arnasco in gara per il concorso nazionale "Turismo dell'Olio"

Nata nel 1984 la cooperativa olivicoltori di Arnasco oggi conta quasi 300 Soci e rappresenta una delle realtà più dinamiche nel campo del turismo esperienziale della Liguria. I soci, guidati da Luciano Gallizia, da oltre un ventennio sono impegnati nella valorizzazione delle tradizioni rurali e nella tutela e nel recupero del paesaggio e dei terrazzamenti con la “Scuola di Muretti a Secco”.

Da questo impegno sono nate tutte una serie di proposte turistiche del segmento “Green”, in collaborazione con il Centro Studi dell’alberghiero di Alassio e il Centro di Formazione E.L.F.o. Liguria, incentrati sulle tecniche del lavoro di squadra: dalla raccolta delle olive alla vendemmia, dalla realizzazione dei muretti a secco all’arte bianca.

Grazie a questo concorso i team building di Arnasco sono in vetrina sul portale dell’associazione Città dell’Olio, in gara con tutte le best practice/esperienze legate al turismo dell’olio. La partecipazione al concorso è scaturita nell’ambito di un Project work, coordinato dal docente di marketing esperienziale Franco Laureri, del corso di qualifica per accompagnatore turistico di E.L.F.o. Liguria, finanziato dal POR FSE Liguria 2014-2020, nell’ambito del programma Cultura 2 (ASSE 1, OBIETTIVO SPECIFICO 3); una grande opportunità turistica non solo per il piccolo paese della bassa Valle Arroscia ma anche le strutture ricettive della costa che possono inserire tra le loro proposte di soggiorno le esperienze incentrate segmento green experience.

L’invito che parte da futuri accompagnatori turistici Chiara Serra, Alessia Fera, Federico Bonelli, Jasmine Capponi, Giulia De Filippo, Giorgia Gallizia, Camilla Losno, Matteo Massolo, Emanuele Raimondo, Elvio Fognani, Alice Salvatico e Norma Viapiano è quello di registrarsi sul sito https://www.turismodellolio.com/ e votare la proposta, nella sezione Frantoi/Aziende Olivicole, Team building all’olivicola di Arnasco. La competizione tra gli operatori dell’associazione “Città dell’Olio” nasce a seguito dell’entrata in vigore della legge sull’oleoturismo che ha equiparato le attività che si realizzano nell’ambito del turismo dell’olio a quelle dell’enoturistico. Grazie al concorso anche le piccole comunità come Arnasco avranno la possibilità di dare visibilità e valore alle propri proposte turistiche grazie al sito delle Città dell’Olio (www.cittadellolio.it).

Qui di seguito, il video team building in oliveto: