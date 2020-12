"Tempi di peste e di pandemia": il convegno online della Medioevale

Da sempre l’Associazione Culturale “Gli Aleramici” si impegna nel far rivivere al pubblico savonese, e non solo, il sapore e la magia del medioevo, con gli spettacoli del Gruppo Storico “La Medioevale” o con gli eventi culturali che l’associazione porta avanti ogni anno. L’emergenza pandemica ha quest’anno interrotto il ciclo di convegni “Savona racconta il Medioevo”, ma al contempo ha dato lo spunto per un incontro del tutto nuovo: “Tempi di peste e di pandemia”, previsto per sabato 5 dicembre, ore 15:30, rigorosamente on-line.

Questa volta Gli Aleramici, giunti quasi al termine di questo famigerato 2020, indagano sulle paure con cui abbiamo convissuto quest’anno e sul modo in cui abbiamo saputo (o voluto) affrontare l’epidemia di Covid19, e li mettono a confronto con i timori e le reazioni dei nostri antenati trovatisi a fronteggiare la Peste Nera nel 1348.

Un balzo e un’analisi che accosta il XIV ed il XXI secolo, toccando un tema che tocca ognuno di noi molto da vicino, e ci consente di immedesimarci negli uomini del passato con una comprensione in più. Relatori saranno il professor Alessandro Testa, docente di storia e filosofia presso il Liceo Grassi, già apprezzato per la sua partecipazione ad alcune passate edizioni del ciclo “Savona racconta il medioevo”, con un intervento dal titolo “Il nemico invisibile”, ed il professor Marco Tripodi, docente di storia e letteratura italiana presso l’istituto F. Patetta, nonché presidente della stessa Associazione, con un intervento dal titolo “Petrarca: epistolario di un contagio”.

In ottemperanza alle attuali misure di sicurezza, e in linea con le necessità e le accortezze di questi tempi, questo sarà il primo convegno organizzato dagli Aleramici in modalità remota: questo verrà trasmesso in diretta a partire dalle 15:30 sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Gruppo Storico “La Medioevale”, consentendo a chiunque di intervenire o di porre domande ai relatori commentando la diretta, così da mantenere anche da remoto la dimensione del dibattito e del confronto.