Parcheggi di Savona a Tpl: il Comune approva il contratto, in arrivo migliorie, più posti e "rimodulazione" delle tariffe

La Giunta comunale di Savona ha dato il via libera all’affidamento in house della gestione dei parcheggi a Tpl Linea. L’accordo riguarda gli attuali 1.622 stalli — tra aree di sosta e spazi a parcometro — che potranno aumentare con il nuovo Piano della Sosta di Palazzo Sisto.

Tpl ha previsto nel Piano economico finanziario una serie di interventi: dall’introduzione di un’app per la gestione unificata della sosta a lavori di miglioramento impiantistico e strutturale, passando per l’aumento degli stalli disponibili e la "rimodulazione" delle tariffe, da concordare con il Comune. Previsti anche un incremento dell’occupazione media annuale degli stalli della sosta, nuove entrate dalla pubblicità e ulteriori misure per garantire la marginalità indicata nel Piano economico-finanziario.

"In linea con il progetto di gestione unificata ed in conformità con gli interventi strutturali previsti – si legge nel PEF – il piano prevede investimenti per un totale di circa 797 mila euro. Tale importo sarà ammortizzato entro un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la durata stimata della concessione".

I ricavi stimati ammontano a circa 2,5 milioni di euro nel primo anno, con una incremento fino a 2,8 milioni al decimo anno.

Secondo la bozza di contratto approvata, l’avvio del servizio avverrà in continuità con la gestione precedente, mantenendo inalterate le tariffe attuali. Eventuali modifiche, concordate tra Comune e gestore e in linea con il nuovo sistema tariffario previsto dal PUMS e dal Piano della Sosta, potranno essere fatte "attraverso una verifica della sostenibilità e del mantenimento delle condizioni di equilibrio alla base del Piano economico finanziario".