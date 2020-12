La comunità di Cairo Montenotte è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Montaldo, conosciuto come il "Boschetto", noto commerciante nel settore degli autoaccessori. E' mancato all'età di 83 anni presso l'ospedale San Paolo di Savona.

Era stato anche bandiera e protagonista della "Cairese dei record" negli anni 60, giocando come terzino per sei stagioni consecutive, prima di concludere la carriera a Cengio e infine nel Millesimo.

I funerali si sono tenuti in forma civile questa mattina.