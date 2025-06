Spaccio, rapine, truffe e traffico di rifiuti: consegnati encomi e compiacimenti ai carabinieri per maxi operazioni nel savonese

Spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, truffe agli anziani, detenzioni di armi, traffico illecito di rifiuti.

Queste sono solo alcune delle attività illecite sgominate dai carabinieri nel savonese e questa mattina, in occasione del 211° anniversario della Fondazione dell'Arma celebrata nella piazza del Brandale, sono state consegnate diverse onorificenze ai militari che si sono distinti in diverse operazioni nella provincia di Savona.

Compiacimento concesso dal comandante provinciale dei carabinieri di Savona alla stazione di Carcare: “Stazione distaccata, con elevata professionalità coralmente evidenziata dai suoi componenti e perseverante sinergico impegno profuso nell’ultimo anno, forniva concrete ed immediate risposte alle locali esigenze di pubblica sicurezza. Conduceva molteplici attività di polizia giudiziaria, concluse con il deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria e con l’arresto di un numero ragguardevole di persone responsabili, tra gli altri, di furti, rapine, truffe, detenzione abusiva di armi, maltrattamenti in famiglia e spaccio di sostanze stupefacenti. Sviluppava, altresì, una costante attività di prossimità con competenza e dedizione, rafforzando efficacemente il rapporto di fiducia con i cittadini. Espressione tangibile di forte attaccamento ai valori dell’istituzione, quotidiano spirito di servizio e profondo senso dello stato, la stazione carabinieri di carcare, nel periodo in riferimento, si è distinta quale presidio esemplare dell’arma, riferimento saldo per il territorio e modello operativo di rilievo. Carcare, giugno 2024 - giugno 2025”.

Il compiacimento è stato consegnato al Luogotenente Alessandro Carle, Comandante della stazione di Carcare, in rappresentanza di tutto il personale operante.

Encomio concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria al Maresciallo capo Davide Speranza, al Maresciallo Ordinario Nicolò Monteleone, all'Appuntato Scelto qualifica speciale Antonio Muscarella: “Comandante e addetti a stazione distaccata, dando prova di ferma determinazione, elevata professionalità e intraprendente coraggio, non esitavano ad intervenire presso locale istituto di credito dove era in corso una rapina. L’operazione, che si concludeva con l’arresto dei due rapinatori e il recupero dell’intera refurtiva, riscuoteva il plauso dell’opinione pubblica contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione. Laigueglia, 1° marzo 2024”.

Encomio concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria al Capitano Francesco Ivan Fasulo, al Luogotenente carica speciale Antonello Murineddu, al Luogotenente Andrea Siri, al Maresciallo Maggiore Giuseppe Bezzi, al Maresciallo capo Vittorio Ricchebono, al Brigadiere Roberto Tamantini, al Vicebrigadiere Maurizio Strazzeri, al Carabiniere scelto Jessica Parretti: “Comandante e addetti a nucleo investigativo di comando provinciale, evidenziando elevata professionalità, perseverante impegno e spiccato acume investigativo, fornivano determinante contributo a complessa attivita’ d’indagine che permetteva di disarticolare un sodalizio criminale dedito allo spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti nella provincia di savona. L’operazione consentiva l’esecuzione di misure cautelari a carico di 21 persone, di cui 13 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 3 all’obbligo di dimora, di sequestrare oltre 45 chilogrammi di sostanze stupefacenti ed oltre un milione di euro in contanti, riscuotendo il plauso delle autorità locali e dell’opinione pubblica, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione. Provincia di Savona, ottobre 2023 – febbraio 2025”.

Compiacimento concesso dal Comandante Provinciale Carabinieri di Savona alla Stazione di Savona: “Stazione capoluogo della compagnia di savona, evidenziando spiccate capacità professionali, non comune spirito di iniziativa e perfetta sinergia tra i suoi componenti, interveniva presso l’abitazione di una persona anziana poco prima contattata telefonicamente da un soggetto qualificatosi falsamente come appartenente alle forze dell’ordine. Quest’ultimo, tentando di carpire la fiducia dell’interlocutore, chiedeva un’ingente somma di denaro necessaria per evitare l’asserita detenzione della figlia coinvolta in un grave incidente stradale con feriti, peraltro mai avvenuto. La pronta reazione della vittima e la contestuale ammirevole rapidità operativa dimostrata dal reparto, consentiva di predisporre un piano di intervento con l’impiego di militari in uniforme e in abiti civili, volto a circoscrivere la zona ed agire efficacemente per interrompere il reato ed assicurare il responsabile alla giustizia. L’operazione, che si concludeva celermente con l’arresto in flagranza del truffatore nell’atto di allontanarsi dalla casa con denaro e gioielli provento del raggiro, riscuoteva il pubblico e unanime plauso, accrescendo il prestigio dell’istituzione. Savona, 26 settembre 2024”.

Il compiacimento è stato consegnato al Luogotenente carica speciale Gianni Martellini, Comandante della Stazione di Savona, in rappresentanza di tutto il personale operante.

Encomio concesso dal comando legione carabinieri Liguria al Capitano Francesco Ivan Fasulo, al Luogotenente Mauro Bosticco, al Maresciallo Maggiore Davide Chaia, al Maresciallo Maggiore Fabio Giovanardi, al Brigadiere Michele Di Biase, al vice Brigadiere Alessio Pietrini, all'Appuntato scelto qualifica speciale Stefano Scrivanti: “Comandante di nucleo investigativo e addetti ad aliquota operativa di compagnia distaccata, sezione di polizia giudiziaria, nucleo informativo e stazione, evidenziando elevata professionalità, perseverante impegno e spiccato acume investigativo, fornivano determinante contributo in complessa attività d’indagine che consentiva di disarticolare un’associazione per delinquere dedita alla commissione di plurime truffe, bancarotta fraudolenta, formazione fittizia del capitale e ricettazione, in pregiudizio di aziende operanti su tutto il territorio nazionale. L’operazione consentiva di assicurare alla giustizia, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, complessivamente 9 sodali, di deferire in stato di libertà ulteriori 7 persone, di sequestrare oltre 155 tonnellate di merce acquisita in maniera fraudolenta e di accertare una movimentazione illecita di denaro di oltre 5 milioni di euro, riscuotendo il plauso dell’opinione pubblica e contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione. Provincia di Savona e territorio nazionale, gennaio – agosto 2024”.

Elogio concesso dal Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia al Maresciallo ordinario Vincenzo Navarra: “Comandante di nucleo carabinieri forestale, in un confermato quadro di costante e lodevole comportamento, evidenziando non comune senso del dovere ed elevata professionalità, forniva un determinante contributo allo svolgimento di una complessa attività d’indagine che permetteva di sgominare, con l’esecuzione di perquisizioni e sequestri, videoriprese, pedinamenti, tracciamento di veicoli tramite gps ed analisi incrociate di documentazione fiscale e conti correnti bancari, un pericoloso sodalizio criminale operante a livello transnazionale responsabile di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, autoriciclaggio ed emissione di false fatture per un importo accertato di oltre 19 milioni di euro. L’attività si concludeva con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 27 soggetti, 2 dei quali sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, oltre all’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo di 735mila euro. Provincie di Brescia e Sondrio, aprile 2019 – marzo 2021”.