Albissola Marina diventa “Inferiore”, scivolone di Toti in diretta tv e in radio

Probabilmente qualcuno ad Albisola Superiore davanti alla tv avrà esultato vista la sana rivalità che intercorre da sempre tra i cittadini dei due comuni, ma la gaffe, per chi l’ha sentita, ha fatto discutere.



Albissola Inferiore invece che Albissola Marina. Cosi l’ha definita il presidente della Regione Giovanni Toti intervenuto ieri sera a Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro su Rete 4. Il Governatore ligure è intervenuto sulle restrizioni del nuovo Dpcm natalizio, puntando nuovamente il dito contro il Governo sul tema dello spostamento tra comuni.



“Tu vivi a Roma (riferito al conduttore Porro) dai Parioli puoi andare ad Ostia, una decina di km e puoi farti una passeggiata in spiaggia e non violerai le regole del Natale. Mentre da Albisola Superiore ad Albissola Inferiore qua vicino a Genova ci sono 600 metri e se vai a trovare tuo zio non ci puoi andare”.



Da lì lo scivolone sul comune albissolese guidato dal sindaco Gianluca Nasuti che ha portato alla mente la famosa gaffe su Novi Ligure, comune in provincia di Alessandria, che Toti poche ore dopo l'annuncio della sua candidatura in diretta tv ad Agorà nel 2015 attribuì alla Liguria in seguito ad un lapsus.



Toti, qualche ora prima, a Un Giorno da pecora, su Rai Radio Uno condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, aveva compiuto lo stesso errore.



Se le due amministrazioni, da anni collaborano soprattutto per gli eventi estivi, tra i due paesi una certa diatriba al di là del Sansobbia si è sempre fatta sentire.



Chissà se ora da Albisola Superiore qualcuno gongolerà e se invece a Marina qualcun altro si sia offeso a causa delle parole del presidente regionale.