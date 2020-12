Escalation di furti nelle attività commerciali, Lega Loano: "Sicurezza città nostra priorità"

La sezione della Lega di Loano, tramite il suo referente cittadino Demis Aghittino, denuncia il preoccupante aumento dei furti notturni a danno delle attività commerciali di Loano.

"Anche questa notte si è registrato l'ennesimo furto a carico di una importante attività commerciale del lungomare. Gli stessi segnalano, oltre la sottrazione di prodotti e liquori, danni ad arredamenti e vetrine, ulteriore fattore che va ad aggravare una situazione complessiva davvero complicata. Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine locali, spesso sotto organico e con poche risorse, questi criminali continuano a colpire le nostre attività commerciali già sofferenti della crisi pandemica" commenta Aghittino.

"Quale può essere la risposta a tutto questo da parte della ministra Lamorgese? Schierare 70.000 forze dell'ordine per controllare gli Italiani! Quale risposta può dare il governo? Cancellare i decreti sicurezza! E’ ormai sempre più palese il totale scollamento da parte del governo dalla realtà del territorio, insensibile alle reali problematiche e alle difficoltà delle imprese".

"La sicurezza della città e dei cittadini è una nostra priorità politica oltre alll’inasprimento delle pene per chi ruba in casa e nelle nostre attività commerciali - conclude - Restrizioni Covid permettendo, organizzeremo quanto prima un evento che tratterà, oltre ad altre tematiche, proprio le problematiche della sicurezza in modo da pianificare azioni future per un maggior livello di ordine pubblico e legalità".