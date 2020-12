L'oroscopo di Corinne fino al 16 dicembre

ARIETE: gli strali di Marte si faranno sentire sino a fine mese rendendo l’umore fluttuante e i nervetti talmente tesi dallo sbottare per un nonnulla… In aggiuntiva, una persona capricciosa o squinternata avrà il potere di mettere a dura prova la vostra limitata pazienza, un acciacco andrà sottoposto al vaglio di un medico e un ridicolo evento costellerà il week-end. Se la sfiga perseguita contrastatela appendendo, in cucina, una treccia d’aglio insieme a dell’agrifoglio.

TORO: quanti rimpianti per i pasteggi ed i combini goderecci, le strette di mano e gli abbracci genuini… Ma non scoraggiatevi vedrete che prima o poi recupererete ogni attimo di gaiezza smarritosi tra le rughe di questo 2020 apprezzando maggiormente ciò che forse prima vi sembrava così noioso e banale… Una corsa ai regalini però non ve la può togliere nessuno e così, più che mai imbacuccati, vi recherete, nel week end in negozietti vari… Novità in ambito privato o professionale.

GEMELLI: non lamentatevi e non fissatevi su quello che al presente non potete avere, riflettete sui veri valori di questa buffa esistenza, vestitevi di ottimismo e portate tanta pazienza, d’altronde c’è chi sta peggio di voi e non sa nemmeno come fare a tirare a campare. Un paio di comunicati scombussoleranno e un soggetto, con i suoi modi di fare, alimenterà affanno mentre in campo materiale e sentimentale succederanno cose strane. A Santa Lucia esprimete un desiderio o concedetevi una sana follia.

CANCRO: i giorni che precedono il Natale vi vedranno spettatori o protagonisti di accadimenti burleschi, un contrattempo indisporrà chi già per natura è particolarmente sensibile, emotivo o schematizzato mentre, quasi in simultanea, un altro fatto farà tirare un lungo sospiro di letizia o di sollievo! I prossimi dì comunque vi vedranno assai indaffarati e snervati…. Nell’allestimento dell’agghindato pino collocate tra i rami dei campanellini: serviranno a scacciare le rogne costanti…

LEONE: tra giovedì e lunedì accadrà qualcosina di inaspettato, la tensione impererà e una convocazione sorprenderà oppure denoterete intoppi in una faccenda che speravate si definisse in fretta. Un figliolo o genitore metterà in agitazione o si comporterà strambamente. Curate l’alimentazione, aumentate le difese immunitarie assumendo vitamine, non spossatevi eccessivamente, controllate la pressione ed apprestatevi ad una tenera emozione. Noie dal maltempo.

VERGINE: traete insegnamento da questo periodaccio che impedisce di accostarvi al Natale con l’animo sereno e l’allegria nel cuore imparando a vivere alla giornata, a non stressarvi inutilmente, a dare maggior rilevanza agli affetti, agli antichi valori, e quando tutto finirà non temiate di mostrare i vostri sentimenti ringraziando chiunque vi sia d’aiuto in questo anomalo momento. Familiare od amico da spalleggiare o andare a trovare. Un pensierino o una chiamata risolleverà il morale.

BILANCIA: le feste si stanno avvicinando ma ad essere sinceri non è che ne sentiate molto l’atmosfera, poi con la quadratura di Giove, specie se appartenete al III° decano, dovrete sorvegliare l’economia, stare attenti a non strafare, accontentarvi di ciò che passa il convento e non cascare in preda alo smarrimento. Per i maschietti le cose andranno benino in amore mentre per tutti il prossimo Natale, con le sue restrizioni, vi indurrà a chiedervi con chi lo potrete passare…

SCORPIONE: di cosine strane ne accadranno parecchie ed una di queste avrà il potere di stupirvi… Rivedrete amici di vecchia data, risolverete parzialmente una questione, vi caverete una soddisfazione, farete un incontro casuale o sentirete chi non si faceva vivo dalle calende greche. Sul lavoro invece dovrete far quadrare il bilancio o reclamerete un diritto negato. Non sapendo ancora come e con chi trascorrere il Natale, che cosa è o non è permesso, riserverete alla prossima settimana ogni decisione.

SAGITTARIO: ma che bel regalo di Compleanno viene dalla Luna la quale proprio il giorno 14 facendosi nuova a 23°06’ della vostra costellazione, consentirà di abbozzare un Natale decente al di là di tutte le tribolazioni che hanno contrassegnato i mesi antecedenti. Non saranno rose e fiori ma almeno vedrete più chiaro in un’oscura situazione, riceverete un omaggio impensato o riuscirete ad ottenere ciò che volevate. A Santa Lucia mettete una ciotola di latte sul balcone: sarà di ottimo auspicio!

CAPRICORNO: uno spizzico di apprensione colpirà a tradimento impedendo di coordinarvi adeguatamente in questa fase natalizia molto surreale… In aggiuntiva una missiva vi lascerà esterrefatti mentre qualcheduno alimenterà, per svariati motivi, una larvata preoccupazione. Nel trattare con chi vi attornia siate meno pignoli e, malgrado gli sbalzi umorali abbondino, scendete ad un compromesso indispensabile al fine di salvaguardare la quiete. A Santa Lucia fate incetta di noci e torrone!

ACQUARIO: il sestile di Marte offre la spinta necessaria al fine di contrastare le avversità, accettare, volenti o nolenti quelle condizioni che tanto hanno fatto arricciare il naso cominciando a pensare ad un Natale assai casalingo, semplice e lineare.…. Degli anzianotti motiveranno corrucci, qualcuno vi farà battere il cuore e qualcun altro arrabbiare, ma nel complesso la settimana volerà lasciando esiguo spazio alla noiosità. Una sorpresina, inoltre vi attende proprio in prossimità del 13 dicembre.

PESCI: tra versamenti da effettuare, strenne da comperare, attività da far quadrare, normative facenti incavolare avrete un diavolo per capello ma non siate pessimisti perché alla fin fine, anche se in ritardo, la spunterete. Attenti inoltre a non spaccare oggetti e a non smarrire incartamenti. Una persona assai insicura farà salire i fumenti mentre una gratificazione proverrà da chi meno ve lo aspettavate. Il 13 dicembre, come talismano naturale, appendete del vischio al vostro portale!