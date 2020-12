Savona, gli studenti del Ferraris Pancaldo realizzano il libro "Amore è Sutura"

E' stato pubblicato "Amore è Sutura", il libro realizzato dagli studenti del liceo Ferraris Pancaldo di Savona grazie alla raccolta degli insegnanti Elena Rossi e Silvia Cancello, pubblicato dalla casa editrici Radici Future, in vendita dalla scorsa settimana nelle librerie Ubik, Feltrinelli di Savona, libreria Del Conte di Loano e libreria Centofiori di Finale Ligure.

"Sono i bellissimi e profondissimi scritti e social poster che, durante il lockdown, gli studenti hanno prodotto scavando nel profondo della propria anima, per dare voce alla paura, alle ansie, ma anche per accogliere la prevenzione e far propria la speranza, come una luce per vedere il futuro che vogliamo. Gli insegnanti hanno raccolto questo materiale, ed insieme lo abbiamo fatto diventare un libro bellissimo" dice il dirigente scolastico Alessandro Gozzi.

"Il ricavato andrà a coprire i costi che la scuola ha voluto, senza nessuna esitazione, sostenere, per dare voce ai propri studenti in un momento nel quale era calato un silenzio terribile; un’altra parte sarà data in beneficienza al Reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Savona, col quale la scuola ha in questi anni realizzato importanti progetti" ha continuato Gozzi.

"Per il reparto è importante e ci dà la possibilità di ricevere fondi destinati a chi sta peggio dal punto di vista psichiatrico" il commento di Roberto Carrozzino dell'Asl2.