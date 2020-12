Santi: "Non faccio il tappabuchi di nessuno"

Se a fine febbraio non hanno ancora un nome non credano che io sia disposto a fare il tappabuchi". Piero Santi avverte il centrodestra in piena impasse per la scelta del candidato sindaco di Savona.

Quattro più uno i nomi in ballo, ognuno con una controindicazione. Rino Canavese metterebbe d’accordo tutti, ma il suo è più un no che un sì. Analogo discorso per Alessandro Berta che però piace solo alla Lega.

Un bis di Ilaria Caprioglio sembra convincere solo Forza Italia ed è considerato una sciagura da Toti. Bozzano, neo consigliere regionale, vorrebbe la clamorosa candidatura dell’ex lady rossa, Monica Giuliano, oggi in orbita Toti. Ma sembra un azzardo.

E poi c’è l’assessore Santi, un politico da mille preferenze, quindi in grado da solo di condizionare l’esito delle prossime elezioni comunali.

"Non mi interessa la poltrona di sindaco - dice - purché si scelga un candidato forte. Io potrei essere il vice di Canavese, Berta, della stessa Caprioglio. Sarebbe un onore. Ma non della Giuliano, ad esempio. Riconosco le sue capacità, però non è di Savona e la città non si merita altre intrusioni da levante o da ponente".

"Savona è abbastanza matura - prosegue Santi - per trovare tra i suoi residenti gli amministratori ai quali affidarsi”.

Santi dedica poi un pensiero velenoso a Bozzano: “So che è lo sponsor della Giuliano. Evidentemente riaffiorano le sue origini socialiste e successivamente le simpatie per il Pd”.

L’assessore, insomma, è pronto a dare battaglia. Ha le spalle coperte da Toti ed è pronto a varare un progetto personale se dovesse arrendersi a un ruolo di comparsa. E se prendesse forma il terzo polo, chissà. Per un ex democristiano quello sarebbe l’approdo naturale.