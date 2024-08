Uomo muore investito da un treno a Varazze: in graduale ripresa la circolazione ferroviaria tra Savona e Cogoleto (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 12,40

La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto. Restano ritardi su arrivi e partenze di diversi treni.

AGGIORNAMENTO ORE 9.00

Alle 9.05 il treno investitore può proseguire il viaggio a seguito del nulla osta della Polfer. In corso di distribuzione acqua a bordo da parte della Protezione Civile. Treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: IC 655 Ventimiglia (4:45) - Milano Centrale (9:05); • IC 505 Ventimiglia (6:37) - Roma Termini (14:33).

Attive corse con bus tra Savona e Cogoleto. La circolazione rimane al momento sospesa.

AGGIORNAMENTO ORE 7.00

Sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Il treno IC 655 Ventimiglia (4:45) - Milano Centrale (9:05) è fermo tra Varazze e Cogoleto dalle ore 6:22. E' stato attivato il servizio di bus navetta

La circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 6 di questa mattina tra Savona e Cogoleto per l'investimento da parte di un treno Intercity di un uomo a Varazze su un binario della stazione varazzina.

Sul posto immediato l'intervento dell'automedica del 118, della Croce Rossa di Varazze e dei vigili del fuoco. Purtroppo per la persona non c'era nulla da fare.

In stazione presenti anche i carabinieri e la polizia ferroviaria.

E' stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso. In corso di ricostruzione la dinamica, secondo le prime informazioni si tratta di un gesto volontario. L'investimento è avvenuto tra il viadotto Teiro e via Recagno.

I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi.