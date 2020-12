Covid nella rsa di Noli, il sindaco Fossati: "Non vi sono casi gravi"

"Il presidente Bombelli mi ha informato che non vi sono casi gravi né fra gli ospiti né fra le maestranze, e che già dal pomeriggio la loro equipe di medici e operatori stavano gestendo la situazione con Asl al fine di approntare al massimo tutte le procedure e le cure del caso in pieno allineamento con le linee guida. Inoltre, mi ha anticipato che oggi, la loro dottoressa sarà tutto il giorno all'interno della rsa per fare il punto sulla situazione clinica, terapie e quant'altro serva a sorvegliare al meglio la situazione degli ospiti - prosegue - Sempre nella giornata odierna, arriverà in struttura il dottore della società con la loro coordinatrice esperta in Covid per staffare al meglio il personale. Non ha escluso anche la sua presenza al fine accertarsi che tutto sia ben impostato e gestito".

"Infine, il presidente Bombelli ha ribadito, qualora necessario, la massima disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale, e l'impegno ad aggiornarci sull'evolversi della situazione - conclude il sindaco - Siamo certi che l’esperienza e la professionalità della società, della struttura e di tutte le persone che vi operano, ampiamente dimostrate nel tempo, faranno si che questa situazione possa risolversi nel modo migliore possibile".