Pietra Ligure: prosegue il restyling della stazione a cura del gruppo Fs, attivo nuovo marciapiede

Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per il restyling della stazione di Pietra Ligure.

Investimento complessivo di 6 milioni di euro, di cui 1,5 per il solo marciapiede al servizio del primo binario.

Dopo l’attivazione del nuovo sottopasso e l’allargamento del secondo marciapiede, sono terminati, nei tempi previsti, anche gli interventi al primo marciapiede, con allargamento e innalzamento a 55 cm – standard europeo per il servizio ferroviario metropolitano per garantire ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni – e installazione di percorsi e mappe tattili per gli ipovedenti.

Completano gli interventi il nuovo impianto di illuminazione e il potenziamento dell’informazione al pubblico con nuovi dispositivi video e teleindicatori.

L’installazione dei due nuovi ascensori al servizio di entrambi i binari è prevista per la prossima primavera.