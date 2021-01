Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione (corredata da alcune foto) di un lettore savonese giunta alla nostra redazione:

"Da circa 3 settimane un condominio in Via Turati a Savona scarica liquami provenienti dall'impianto fognario direttamente nella via. Ad oggi non hanno ancora preso provvedimenti adeguati per contenere l'inquinamento biologico derivante dalle acque reflue scaricate in modo non appropriato, oltretutto in piana emergenza sanitaria".