Meteo in Liguria: ancora nuvolosità diffusa con locali schiarite in particolare a Ponente

Le previsioni per i prossimi giorni: oggi, giovedì 7 gennaio, instabilità in accentuazione dalle ore pomeridiane con possibili rovesci o isolati temporali su B,C,E di intensità generalmente debole, a carattere nevoso nelle aree interne con quota neve in calo fino a fondovalle su parte occidentale di E, 200-300 m su interno B, 400-600 altrove, ma localmente a quote inferiori in corrispondenza dei rovesci più intensi; non si escludono locali episodi di graupel o gragnola. Venti settentrionali in rinforzi in serata con valori fino a forti 50-60 km/h su B e parte orientale di A.

Domani, venerdì 8 gennaio, residui rovesci su C,E nelle prime ore, a carattere nevoso nelle aree interne oltre i 500 m. Venti localmente forti settentrionali (50-60 km/h), in particolare su B e parte orientale di A; raffiche localmente superiori sui crinali e agli sbocchi vallivi.

Sabato 9 gennaio, venti forti settentrionali su A e B con valori fino a burrasca (60-70 km/h) sui crinali e agli sbocchi vallivi; fino a forti 50-60 km/h altrove, ma con raffiche localmente superiori sui rilievi.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.