Foto di bambini nel computer, arrestato albenganese dalla polizia postale

Aveva sul proprio pc un migliaio di foto di bambini e nella mattinata di ieri un albenganese incensurato è stato arrestato dalla polizia postale di Genova con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico.

L'inchiesta, gestita dal pm Giovanni Arena e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, che proseguirà per capire se si tratta di un caso isolato o se è presente una organizzazione già radicata, è scattata grazie ai classici controlli che vengono effettuati in Liguria per la ricerca di soggetti che su internet hanno creato una rete di pedofili.

L'uomo, trasferito al carcere di Genova Pontedecimo, verrà ascoltato nei prossimi giorni dal Gip del Tribunale di Savona Francesco Meloni.