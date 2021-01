Tamponamento tra due auto intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 27 gennaio, a San Giuseppe di Cairo.

Le cause che hanno portato i due veicoli a scontrarsi sono ancora in fase di accertamento, ma ad avere avuto la peggio nell'impatto è stato un uomo di circa 70 anni soccorso dalla Croce Bianca di Carcare e trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona.