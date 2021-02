A rilento la Lotteria degli scontrini nel savonese. Ascom e Fipe: "Ci sono altre necessità, potevano pensare ad altre cose"

"Non sappiamo da un giorno all'altro cosa succederà, non pensavamo andasse avanti. Abbiamo necessità impellenti prima di investire su questo". "E' un costo, vedremo nei prossimi giorni, ma potevano pensare ad altre cose invece che metterci in difficoltà".

Sono unanimi le critiche della presidente di Ascom Savona Laura Chiara Filippi e di Pasquale Tripodoro, presidente Fipe Confcommercio Savona nei confronti della lotteria degli scontrini partita da ieri a livello nazionale ma che sta procedendo a rilento anche nel savonese.

La lotteria è valida solo ed esclusivamente con pagamenti “cashless”, cioè quelli nei quali non si fa ricorso a moneta fisica ma avvengono con carte di credito o di debito, o attraverso le varie app di pagamento che si stanno moltiplicando nel mondo digitale. Per partecipare bisogna essere maggiorenne e residente in Italia, dopodiché bisogna effettuare (con i metodi appena elencati) una spesa anche soltanto di un euro (o comunque, in generale, da un euro in su).

Gli esercenti però dovranno far fronte entro l'1 di aprile ad un adeguamento del registratore di cassa, una spesa che in molti non vorrebbero sostenere, ma che potrebbe diventare necessaria per non incorrere in sanzioni.

"Il primo impatto è stato traumatico, la situazione è già piuttosto drammatica nella città di Savona a causa delle diverse chiusure delle attività e questo aggrava la situazione economica - ha continuato Laura Chiara - l'operatività avrà una funzione debole e attualmente la domanda è poca, anche perché si lavora poco. Per ora è un fulmine a cielo sereno e non è una questione di non volerlo fare ma l'operazione comunque richiede del tempo e a prescindere da questo c'è un costo iniziale per dover partire".

"In tanti non sono ancora pronti, hanno preso appuntamento con i tecnici e ci vorrà tempo. Confcommercio nazionale ha chiesto più volte di prorogare, pensavamo si partisse post pandemia" spiega la rappresentante savonese di Ascom.

"Non tutti hanno adeguato il registratore di cassa, qualcuno si è attrezzato ma non c'è stato un grande afflusso. Non è il momento giusto per far partire un'iniziativa del genere, siamo in difficoltà sia economiche che di mancanza di clienti. Sarà una rottura di scatole per l'esercente, se non c'è nessuno ci si può mettere a digitare ma se i clienti sono tanti diventerà difficile. Cosa dobbiamo fare, assumere una persona in più? non mi sembra una cosa giusta" dice Pasquale Tripodoro.

Come funziona però la lotteria degli scontrini?

Prima di “giocare” chi vuole usufruirne deve registrarsi inserendo il proprio codice fiscale sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Se si è svolta regolarmente questa procedura, si dovrebbe essere entrati in possesso di un codice alfanumerico che permette di partecipare alle estrazioni.

La prima estrazione mensile avverrà giovedì 11 marzo e metterà in palio premi molto alti; si parla, nello specifico di cifre fino a 100mila euro per dieci fortunati acquirenti dotati di scontrino vincente e fino a 20mila euro per dieci esercenti. Perché è importante chiarire anche questo passaggio: non vince soltanto chi compra, ma anche chi vende.

Lo “step” successivo sarà il debutto delle estrazioni settimanali. Rispetto alle estrazioni mensili, i premi sono decisamente più bassi, ma non certo da disprezzare: si parla infatti di 25mila euro per i fortunati acquirenti e cinquemila per gli esercenti. Inoltre, nella turnazione settimanale, il numero di vincitori aumenta rispetto a quella mensile, da 10 a 15 fortunati a estrazione. Altro aspetto importante: la logica del gioco non si limita a un numero a estrazione per ciascuno scontrino. No. La formula è di un biglietto per ciascun euro speso. Per cui, se affrontate (facendo un esempio puramente casuale) una spesa al supermercato di 53 euro, potete rischiare la fortuna con ben 53 biglietti. Il tutto fino a un tetto massimo di 1000 euro, equivalenti (ovviamente) a mille biglietti.

Ciascuno scontrino può essere giocato per una singola estrazione settimanale, per una singola estrazione mensile e per l’attesissima estrazione annuale che mette in palio un premio da 5 milioni di euro, programmata per i primi mesi del 2022.