Grave incidente sulla A10 tra Arenzano e Varazze, pullman contro camion: 5 km di coda e traffico bloccato, interviene l’elisoccorso

Grave incidente stradale sulla A10 Genova-Savona, tra Arenzano e Varazze in direzione Ventimiglia, all’interno della galleria Terralba, al km 20+500. Il sinistro, che si è verificato incontro alle 10, ha reso necessario il blocco completo del tratto. Lo scontro ha coinvolto un pullman e un camion.

Il traffico è rimasto completamente fermo, con circa 5 km di coda, mentre l’entrata di Arenzano verso Ventimiglia è stata chiusa. Per chi viaggia verso il ponente, l’uscita consigliata è Genova Prà, percorrendo poi la statale 1 Aurelia fino a Varazze per rientrare in autostrada.

Sul luogo dell’incidente l'ambulanza della Croce Rossa di Cogoleto, l'automedica e mezzi di soccorso meccanico, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Decollato da Genova anche l’elisoccorso Drago.le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

La situazione ha creato disagi significativi e il traffico resta monitorato fino alla rimozione dei mezzi coinvolti.