Borghetto Santo Spirito: sopralluogo nei vani dell'Unitalsi, al vaglio come possibile hub vaccinale

Ha avuto seguito la richiesta formale inviata, il 18 gennaio, al Direttore Generale Marco Damonte Prioli dal sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa che aveva proposto come hub territoriale vaccinale la struttura di via Parioli di proprietà dell’UNITALSI dopo averne parlato anche con il presidente della commissione regionale sanità Brunello Brunetto per gli opportuni approfondimenti.