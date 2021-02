Istituto "Patetta" a Cairo: un nuovo servoscala per favorire l'accesso ai piani superiori

Un nuovo servoscala per l'Istituto Secondario Superiore "Federico Patetta" di Cairo Montenotte. L'intervento è stato finanziato nell'ambito del programma PON "Per la Scuola", un bando promosso dal Ministero dell'Istruzione per interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

I lavori sono terminati lo scorso 15 dicembre - si legge sull'atto della Provincia di Savona - il costo totale è stato quantificato in circa 15 mila euro.

Per il recupero di spazi da destinare ad aule con adeguata metratura al piano secondo e terzo del corpo geometri, raggiungibili con scala interna lato sud e non serviti dall'ascensore - fanno sapere sempre dall'ente provinciale - si è provveduto all'installazione di un servoscala con adeguate caratteristiche di portata e velocità.