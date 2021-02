Liliana Segre è cittadina onoraria di Savona: "Un onore, auguro alla nostra comunità un futuro di prosperità e progresso morale e civile"

Liliana Segre è cittadina onoraria del comune di Savona. Ad annunciarlo in consiglio comunale è il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio dopo che lo scorso anno era stata concessa, grazie al voto all'unanimità di tutto il parlamentino savonese, l'onorificenza alla senatrice a vita.

Doveva essere organizzata la consegna della cittadinanza per lo scorso marzo o aprile in occasione di un consiglio comunale aperto o una cerimonia sul Priamar, ma l'emergenza sanitaria ha di fatto stoppato l'iniziativa.

"A dicembre 2019 avevo partecipato alla manifestazione "L'odio non ha futuro", organizzata dalle associazioni dei sindaci italiani, a sostegno della senatrice Liliana Segre. A Milano in quell'occasione avevo preannunciato alla senatrice Segre la mia volontà di proporre al Consiglio comunale il conferimento della Cittadinanza onoraria. Nel Consiglio comunale del febbraio dello scorso anno era stato votato all'unanimità il conferimento dell'alta benemerenza per l'impegno morale, civile e sociale profuso per decenni nel campo dei diritti umani, ovvero per aver contribuito, con forza e dedizione, a mantenere vivo il ricordo della Shoah e per aver portato la sua testimonianza, consegnando alle nuove generazioni la conoscenza di un momento storico che l'umanità non deve e non dovrà mai dimenticare. Purtroppo il sopraggiungere della pandemia, e il perdurare della medesima, ha reso impossibile la consegna dell'attestato direttamente nelle mani della senatrice Segre in occasione di una seduta aperta di Consiglio comunale" dice il sindaco Ilaria Caprioglio.

"Per tale motivo, d'accordo con la Senatrice, in apertura della seduta del Consiglio comunale del 2 febbraio 2021 ho dato lettura della lettera che la Senatrice Segre ha inviato alla nostra Amministrazione nella quale ringrazia il sindaco e l'intero Consiglio comunale per l'onorificenza, "certa che la comune cittadinanza renderà più saldi i nostri valori e i nostri principi" la Senatrice ha augurato alla nostra, adesso anche sua Comunità, un futuro di prosperità e di progresso morale e civile. Sono onorata di aver proposto al Consiglio comunale il conferimento della Cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre e di averla potuta conferire, sebbene virtualmente, durante il mio mandato e in un periodo così difficile" ha proseguito la prima cittadina.

La lettera della senatrice a vita Liliana Segre:

Gentile Sindaco di Savona, è un onore per me ricevere la cittadinanza onoraria della vostra città, che dunque da oggi sarà anche un po' mia.

Ringrazio Lei e l'intero Consiglio Comunale per questa onorificenza che istituisce fra noi un vincolo sentimentale oltre che democratico e civico.

Purtroppo ragioni di età, di salute e di sicurezza, oltre i noti attuali divieti, mi impediscono di essere presente in città come vorrei, ma ci tengo a condividere con voi i sentimenti democratici e antifascisti che storicamente sono appannaggio della terra ligure.

Certa che la comune cittadinanza renderà più saldi i nostri valori e i nostri principi auguro alla vostra, anzi nostra, comunità un futuro di prosperità e di progresso morale e civile. In un periodo drammatico come l'attuale ne abbiamo tutti bisogno.

Grazie di nuovo a Lei, alle Istituzioni di Savona, ai miei nuovi concittadini,

Liliana Segre