Turismo piegato dal Covid, il savonese si riunisce intorno ad un tavolo per uscire dalla crisi (VIDEO)

È stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa on line, il Tavolo di Coordinamento del Turismo, "vera industria della Liguria" come sottolineato dal presidente regionale Silb Fabrizio Fasciolo, per la Provincia di Savona.

Aderiscono all'iniziativa AGRITURIST Savona, ASSOTURISMO Savona, FAITA Savona, FEDERALBERGHI Savona, FIAIP Savona, FIAVET Savona, FIMA Savona, FIPE Savona, SIB Savona, SILB Savona, TERRANOSTRA Savona, TURISMO VERDE Savona e UNIONE PROVINCIALE ALBERGATORI Savona.

"Abbiamo deciso tutti quanti insieme di superare un punto di debolezza storico del turismo savonese, la frammentazione della rappresentanza delle imprese turistiche - ha spiegato Angelo Berlangieri, presidente di UPA - abbiamo deciso di lavorare per affrontare insieme i temi trasversali che ci interessano e trovare una posizione comune da presentare ai media e alle istituzioni, senza distinguo e senza protagonismi. Questo tavolo non è una nuova associazione, ma uno strumento di lavoro per l'interesse del turismo: il nostro obiettivo primario è quello di aprire un confronto con il soggetto istituzionale di riferimento del turismo, ovvero la Regione, per discutere di temi quali la salvaguardia del sistema imprenditoriale dalla crisi che stiamo vivendo ed esprimere la nostra posizione anche sui vari temi che a nostro avviso possono consentire una ripartenza del settore turistico".

"Questo tavolo vuole essere il tavolo di tutti quanti e vuole essere superiore ad ogni appartenenza associativa o quant'altro - ha invece dichiarato Enrico Schiappapietra, presidente del SIB Savona - credo sia un atto di maturità che stiamo facendo tutti insieme, dovuto alle difficoltà che dovremo andare ad affrontare come attività turistiche. È un tavolo provinciale, una realtà che dovremo imparare ad operare al meglio per avere una voce univoca: la nostra provincia in questo momento non è che abbia una gran voce a livello politico, sia all'interno del sistema regionale che altro, quindi è giusto che si cerchi anche noi di dare un contributo per trovare una strada che ci possa permettere di avere il ruolo che meritiamo".

"È un'iniziativa che viene formalizzata oggi, ma siamo abituati a collaborare ed è una consuetudine che abbiamo imparato a fare per esigenza e senso di responsabilità - ha invece spiegato Barbara Bugini di FAITA - il turismo va considerato come un grande motore dove ognuno di noi è parte dell'ingranaggio, abbiamo bisogno che tutti gli ingranaggi funzionino e girino nel verso giusto per dare il risultato che tutti ci aspettiamo. Questo tavolo diventa un elemento importantissimo per far capire che il turismo è un unicum e non può essere parcelizzato, usciremo finalmente con una voce corale per affrontare le problematiche del settore piombato in difficoltà con questa crisi ma che sinceramente già anche prima del covid aveva qualche problemino".

"Abbiamo sempre creduto molto nel turismo lavorando molto volentieri insieme alle diverse realtà del territorio - ha affermato Giancarlo Cerisola di Confesercenti - credo che questo tavolo abbia un'importanza maggiore in quanto ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale della nostra attività, solo tutti insieme possiamo riprogrammare qualcosa che ci porti ad un nuovo modo di concepire quelle che erano le nostre attività di prima. Credo che siamo gli unici che possiamo essere gli interlocutori con la Regione e con gli istituti giusti per poter dare le linee guida di questo cambiamento".

"È un tavolo ben composto, sappiamo tutti quali sono le esigenze attuali - ha sottolineato Wilma Pennino di FIAVET - dobbiamo parlare con le istituzioni ma anche con gli altri come ad esempio le Ferrovie, con i bus e con l'aeroporto di Genova perché spesso e volentieri noi savonesi dimentichiamo che è anche l'aeroporto di Savona: dobbiamo riaprire nuovamente un dialogo, dobbiamo dare noi le indicazioni. Quando ci sarà la ripresa, che auspichiamo presto, dovremo parlare con i consolidatori del turismo organizzato dei diversi gruppi che nella nostra riviera circolano. Da troppo tempo, con la scusa di stare dietro alle istituzioni, noi mondo del turismo abbiamo perso il contatto con chi porta i turisti: mi auguro che i prossimi appuntamenti di questo tavolo siano concentrati su questo e io lavorerò perché sia in questo senso".

Una proposta che apre anche il tema delle infrastrutture: "Dovremo farci portavoce presso gli enti di questa situazione. Ma ora la nostra provincia, trascurata per troppo tempo, ha bisogno di essere riportata al centro dell'attenzione regionale e nazionale" ha aggiunto Andrea Valle di Federalberghi.