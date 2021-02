Operaio si infortuna in un cantiere a Cosseria, interviene l'elisoccorso

AGGIORNAMENTO: l'uomo, un 57enne di Bragno, sarebbe caduto da una scaletta per cause ancora in via di accertamento. Pur non avendo mai perso conoscenza, i sanitari hanno preferito trasportarlo al Santa Corona in elicottero. Sul posto è intervenuta anche la Croce Bianca di Carcare.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato un operaio ad infortunarsi in un cantiere situato in località Ponteprino a Cosseria.

Massima riservatezza, al momento, sulle generalità, l'età, le condizioni fisiche e le mansioni che l'uomo stava svolgendo, in attesa di far chiarezza sulla vicenda.

A causa della zona disagevole per i soccorsi, si è ritenuto necessario fare intervenire l'elisoccorso Grifo, che ha trasportato l'infortunato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.