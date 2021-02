Ciclismo: allenamenti nella Baia del Sole per l'Androni Giocattoli Sidermec, grande esclusa dal Giro 2021

Saranno le strade della Baia del Sole a lenire la delusione della Androni Giocattoli Sidermec, una delle squadre di punta del ciclismo italiano, giunta ad Alassio per allenarsi in vista dell'imminente Trofeo Laigueglia (in programma il prossimo 3 marzo) ma anche per sbollire la rabbia dovuta all'esclusione dal Giro d'Italia 2021.

Rcs Sport, società che organizza la corsa rosa, ha infatti reso note le wild card assegnate a tre formazioni italiane: Bardiani Csf Faizané, Eolo-Kometa e Vini Zabù. Grande assente dunque la formazione del manager Gianni Savio, un team che ha sempre onorato le proprie partecipazioni al Giro con le prestazioni degne di nota dei suoi alfieri.

L'ambiente della riviera sarà quindi utile sia per l'allenamento che per ritrovare serenità: gli atleti, accompagnati dal team manager Gianni Savio e dal P.R. Fabio Marzaglia soggiorneranno in ad Alassio sino al 24 Febbraio. Presenti le stelle Simon Pelloud e Simone Ravanelli. Ad accoglierli è stato Renato Bellia, assieme al sindaco Melgrati, l'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti e al presidente GESCO Igor Colombi.

La Androni Giocattoli Sidermec è reduce dal doppio successo ottenuto in Venezuela, al giro "Vuelta Tachira", dove Matteo Malucelli si è imposto nella gara inaugurale e Simon Pellaud in quella conclusiva. Forte rimane però il rammarico per l'esclusione dal Giro d'Italia: