Gruppo Spinelli nelle aree ex Ocv a Vado: via alla movimentazione dei container e la manutenzione mezzi

Ricevimento, controllo, trasporto e deposito container, pulizia e lavorazioni meccaniche di carpenteria leggera, saldatura e taglio ossiacetilenico e verniciatura a pennello con prodotti a base acquosa.

Queste le fasi lavorative che verranno effettuate dal gruppo Spinelli che si insedia nell'ex aree Ocv a Vado Ligure di via Bertola nella valle vadese.

Il gruppo del patron genovese si occuperà infatti nella zona da 22mila metri quadrati (con la presenza di un capannone da 1800) dell'attività di movimentazione, manutenzione, lavaggio container e manutenzione mezzi.

Via libera quindi dalla Provincia di Savona per l'autorizzazione unica ambientale e per l'approvazione del piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio.