20 novembre 2025

Altare, la galleria Fugona chiude per verifiche urgenti all'impianto di illuminazione

Il provvedimento sarà in vigore il 21 novembre, dalle ore 9 alle 18

Per consentire un’ispezione urgente dell’impianto elettrico di illuminazione, sarà temporaneamente chiusa la Strada Provinciale 29 “del Colle di Cadibona”, tra il km 138+250 e il km 141+210, sul viadotto Rastello e all’interno della galleria Fugona. L’intervento rende impossibile la normale circolazione lungo il tratto interessato.

La chiusura è prevista venerdì 21 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Durante l’interruzione, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale attraverso il centro abitato di Altare.

In caso di emergenze o criticità sulla vicina autostrada A6 Torino–Savona, i lavori saranno sospesi per garantire la viabilità alternativa e la sicurezza della circolazione.

