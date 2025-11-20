Altare, la galleria Fugona chiude per verifiche urgenti all'impianto di illuminazione

Per consentire un’ispezione urgente dell’impianto elettrico di illuminazione, sarà temporaneamente chiusa la Strada Provinciale 29 “del Colle di Cadibona”, tra il km 138+250 e il km 141+210, sul viadotto Rastello e all’interno della galleria Fugona. L’intervento rende impossibile la normale circolazione lungo il tratto interessato.

La chiusura è prevista venerdì 21 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Durante l’interruzione, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale attraverso il centro abitato di Altare.

In caso di emergenze o criticità sulla vicina autostrada A6 Torino–Savona, i lavori saranno sospesi per garantire la viabilità alternativa e la sicurezza della circolazione.