Commemorazione delle vittime di Covid-19 in Liguria al cimitero monumentale di Staglieno (FOTO e VIDEO)

E' in via di svolgimento, presso il cimitero monumentale di Staglieno, la commemorazione delle vittime del Covid-19 in Liguria.

Presenti alla cerimonia il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il prefetto di Genova Fiamma Spena, l'arcivescovo di Genova Marco Tasca e le varie altre rappresentanze religiose.

La commemorazione si svolge all'interno del Pantheon.

Toti ha voluto così commentare la difficile situazione della pandemia: "Abbiamo deciso oggi, a poco più di un anno dalla prima vittima in Liguria, di stringerci in un unico abbraccio, tutti insieme, nel silenzio, interrotto solo dai rintocchi delle campane che ricorderanno i nostri cari che se ne sono andati per colpa di questo maledetto virus, lasciando nelle nostre comunità un vuoto che niente potrà colmare".