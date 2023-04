Finale, approvato il rendiconto 2022: bilancio ancora in equilibrio, risultato d'amministrazione di 4,7 milioni

Tempo di bilancio per l'Amministrazione Comunale finalese che, nella seduta del Consiglio Comunale di ieri (26 aprile, ndr), ha approvato il Rendiconto di gestione relativo all'anno 2022.

A introdurre l'argomento è stato, come di consueto, l'assessore al Bilancio, Franco De Sciora: “Anche per il 2022, pur con il lento affievolirsi della pressione sull'economia derivante dalla pandemia, lo scoppio della crisi tra Russia e Ucraina, alla quale aggiungere forse anche una grossa speculazione, ha generato un aumento delle materie prime e dei costi energetici che hanno condizionato la gestione sulle attività comunali e quindi, di conseguenza, sui risultati del rendiconto”.

Tra i numeri snocciolati anche quelli relativi agli stanziamenti della Giunta nel corso del 2022, dov'è stato rendicontato un Risultato di Amministrazione per oltre 4,7 milioni suddiviso tra fondi accantonati (poco inferiore ai 300mila euro), vincolati (2,3 milioni circa), quelli destinati alle spese d'investimento (45mila euro) e liberi (2 milioni).

“Il Bilancio 2022 chiude in equilibrio facendo rilevare un risultato di competenza pari a 5 milioni e 800mila 223 euro. A questo importo bisogna detrarre le risorse accantonate e vincolate pari a € 4.576.316 che porta un risultato di equilibrio effettivo pari a € 1.223.907 (€ 447.645 conto capitale e € 762.361 in parte corrente), quota facente parte dei fondi liberi oggi in discussione” ha spiegato l'assessore De Sciora ricordando come l'equilibrio sia “essenziale per capire la sana gestione del bilancio”.

In questo scenario il Risultato di Amministrazione al 31 dicembre dell'anno passato ha fatto registrare un saldo cassa di 16 milioni 194mila e 731 euro, ai quali vanno aggiunti 31 milioni e 101 mila euro di residui attivi per un totale di circa 47 milioni e 296mila euro. A questa somma vanno tolti i residui passivi di 8 milioni e 715mila euro, un milione di FPV di spesa corrente e circa 8 milioni e e 137mila euro di FPV di spesa in conto capitale: pertanto il Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2022 è di 29 milioni e 338mila 359 euro. “E' la somma di avanzo accantonato, avanzo vincolato, avanzo destinato, avanzo libero” ha spiegato l'assessore.

Tra le varie voci poi l'avanzo accantonato risulta essere di 20 milioni e 274mila 652 euro, quello vincolato di 4 milioni e 420mila euro circa, mentre il totale dell'avanzo libero è di 4 milioni e 422mila 720 euro. Per quanto invece riguarda i fondi destinati agli investimenti la somma destinata ammonta a 215mila e 120 euro.

Tra gli obbiettivi da perseguire dell'Amministrazione è stato sottolineato quello del recepimento dei fondi PNRR nell'anno passato e anche in quello in corso. A oggi, sulla base dei bandi già emanati dallo stato, il Comune di Finale Ligure è stato destinatario di 14 progetti finanziati dalla Comunità Europea con 7 milioni e 41mila euro.

Di questo ha parlato nel suo intervento l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi, illustrando le opere già avviate e quelle previste per le quali sono stati previsti finanziamenti dalle o attraverso le casse comunali: “La ripresa di progetti e ambizioni interrotte per questioni sanitarie è stata a capofitto. C'è stata la nuova opportunità legata al Pnrr, ulteriore linfa per gli enti locali come il nostro e che al contempo ha significato qualche difficoltà nel gestire i progetti attraverso la burocrazia (che abbiamo imparato non essere solo italiana)”.

Diversi quindi gli interventi citati: “La ripresa della riqualificazione del lungomare, corso Europa con marciapiedi e verde, la conclusione degli interventi di messa in sicurezza del porto e la difesa della costa (Varigotti e Finalmarina), il cantiere di recupero ambientale, turistico e culturale di Punta Crena per il quale prevediamo una nuova gestione cercando di creare un percorso virtuoso per far vivere questa parte meravigliosa di territorio. Abbiamo puntato risorse sulla quasi totalità degli edifici scolastici del territorio e anche sugli impianti sportivi (come la copertura del PalAlessia)” ha detto Guzzi.

Gli investimenti citati poi sono stati quelli che hanno riguardato le progettualità, via Dante e via Brunenghi, la passerella di Capo San Donato, dove peraltro si attuerà il collegamento fognario, o il nuovo asilo nido trasferito a Marina su tutte.

Spazio poi all'analisi di un settore sempre molto attivo per l'Amministrazione finalese e del comprensorio quale i Servizi Sociali: “Avevamo obbiettivi diversificati per Comune, Ambito e Distretto. Per ognuno, con variazioni in corso d'opera legate anche a motivi non interni, abbiamo cercato di portarli a casa” ha spiegato l'assessore Bricchetto. Tra questi il passaggio del servizio trasporto scolastico a TPL Linea e l'istituzione del Centro Giovani: “Il primo dei due obbiettivi non è stato ancora raggiunto, a causa di motivi da noi non dipendenti - ha continuato Bricchetto - Per il secondo, non avendo ancora potuto usufruire di strutture che non appartengono al Comune ma che sono di altri enti, abbiamo portato a casa l'obbiettivo in altro modo con una ludoteca itinerante alla quale ha avuto accesso un buon numero di giovani di età superiore a quella mediamente solita per la ludoteca”.

A questo è seguito poi il tema turismo e cultura, che nell'anno in esame ha purtroppo dovuto fare i conti con il cambio di titolare all'assessorato dedicato vista la prematura scomparsa di Claudio Casanova.

“Abbiamo mantenuto gli obbiettivi da lui programmati. La spesa arriva a circa un milione di cui il 70% introitato attraverso la tassa di soggiorno, il che significa aver mantenuto un'attrattività molto importante. Abbiamo incentivato la promozione (210mila euro) e l'informazione turistica con gli Iat (90mila euro), mantenuto gli eventi che hanno dato visibilità internazionale per un totale di circa 170mila euro”. ha spiegato ancora l'assessore Bricchetto, la quale ha raccolto la delega a Cultura, pianificazione strategica del turismo e marketing territoriale.

L'assessore Massimo Rescigno ha invece messo la lente d'ingrandimento sulla gestione delle spiagge, specialmente su quelle libere attrezzate, e sulla gestione del Suap, con l'approvazione del nuovo regolamento relativo.

A chiudere gli interventi degli assessori quello relativo alla Polizia locale con l'assessore Rosa che ha ricordato il potenziamento della videosorveglianza per la prevenzione e l'individuazione dei responsabili di episodi di piccola criminalità e legati alla malamovida.