Analisi e scommesse prime tre partite di Serie A, ultimo giorno

La 24° giornata di Serie A si conclude con l'ultimo giorno di febbraio, queste partite si giocano in un passaggio difficilissimo dal punto di vista sanitario e sociale dove anche per i calciatori e il settore dello sport si vivono molte situazioni difficili. Gli stadi rimarranno chiusi al pubblico, il Covid ha creato disagi a diverse squadre, alcuni giocatori si sono dovuti mettere in quarantena perché risultati positivi e poi guariti. In questo articolo analizziamo le prime tre partite della giornata.

Sampdoria Atalanta

L'Atalanta con il quinto posto in classifica è in fase gironi Europa League, è uscita sconfitta di un punto dagli ottavi di finali in casa contro il Real Madrid. La prossima partita di ritorno sarà il 16 marzo ma prima dovrà affrontare quattro partite di campionato con il Crotone e l'Inter successive ad oggi. La Sampdoria è invece al decimo posto, la partita di oggi è in casa nello stadio Marassi.

La Sampdoria in quattro partite contro l'Atalanta si è dimostrata molto forte, ben quattro vittorie totali di cui due in casa. A livello di campionato, l'Atalanta ha vinto due partite consecutive rispetto alla Sampdoria e per la squadra bergamasca la presenza in League, la vicinanza ai primi posti in classifica e rendimenti importanti su 23 partite rappresetano un record storico da voler conservare.

Formazione Sampdoria 4-4-2: Audero, Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello, Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto, Quagliarella, Baldé.

Formazione Atalanta 3-4-1-2: Gollini, Tolói, Romero, Palomino, Maehle, Freuler, Pessina, Gosens, Malinovskyi, Mirančuk, Muriel

Crotone Cagliari, si gioca per rimanere in Serie A

Crotone Cagliari si giocherà nello stadio Scida alle 15,00. Due squadre che rischiano la retrocessione in serie B con le ultime cinque partite perse per entrambe. Solo tre vittorie per il Cagliari al 18° posto, solo 3 vittorie per il Crotone al 20° posto di classifica. L'ultima squadra in Serie A non ha mai perso contro il Cagliari, solo nel 2017 per un punto. La squadra sarda ha conquistato 15 punti in questo campionato potrebbe essere agguerrita per rimanere e voler salire uscendo dalla retrocessione. Il Crotone ha la media di un goal ricevuto a partita.

Crotone (4-3-1-2): Cordaz; Pedro Pereira, Golemic, Luperto, Reca; Molina, Zanellato, Petriccione; Messias; Ounas, Di Carmine.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Nainggolan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

Grande appuntamento a San Siro: Inter Genoa

L'undicesima squadra di campionato, il Genoa, gioca contro la prima in classifica. L'Inter ha battuto il Milan di numero con 16 vittorie e 5 pareggi, ultimi cinque incontri a favore per la squadra di Conte. Contro il Genoa sono state vinte le ultime sette sfide interne nella Serie A e hanno ottenuto tantissime vittorie in casa. Il Genoa con Davide Ballardini ha perso una sola partita di Serie A, nelle ultime cinque ha due pareggi e tre vittorie. Conte non ha rilasciato dichiarazioni sulla sfida con il Genoa mentre Ballardini ha detto "l'Inter squadra più forte del campionato, ma noi vogliamo confrontarci con i migliori". Per entrambe le squadre ci sono dei giocatori fuori: Pellegrini, Biraschi, Cassata.