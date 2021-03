Dramma ad Andora dove in seguito ad un violento scontro frontale tra due scooter, avvenuto intorno alle 19.30 lungo la via Aurelia, due persone hanno perso la vita mentre una terza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il violento impatto si è verificato intorno alle 19.30 nei pressi del faro di Capo Mele. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca andorese e l'automedica del 118.

AGGIORNAMENTI IN CORSO