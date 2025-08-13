Albisola, volume troppo alto e episodi delinquenziali, sospesa per dieci giorni l'attività di intrattenimento musicale di un chiosco

Nella giornata di ieri, il Comando Stazione Carabinieri di Albisola Superiore ha notificato il decreto, emesso dal Questore di Savona, con cui viene disposta – ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – la sospensione per dieci giorni unicamente per l’attività di intrattenimenti musicali e danzanti presso la spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco di Albisola.

La misura, immediatamente esecutiva, è stata adottata su proposta della Stazione dei Carabinieri a seguito di una serie di controlli programmati, avviati lo scorso mese di giugno, durante i quali sono stati riscontrati numerosi episodi delinquenziali all’interno o nelle immediate vicinanze del locale, senza che risultassero richieste di intervento o segnalazioni da parte della gestione o del personale di sicurezza.

Il locale è stato inoltre oggetto di diversi esposti da parte di cittadini, nei quali si denunciava una situazione di criticità, degrado e disturbo, attribuita sia alla gestione del bar sia alle frequentazioni, con particolare riferimento a serate caratterizzate da musica a volume molto elevato.

Pertanto, il Questore di Savona ha disposto la sospensione della licenza con finalità preventiva, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il provvedimento si applica limitatamente alle ore serali, per non privare i frequentatori dello stabilimento balneare, nelle ore diurne, della possibilità di usufruire del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.