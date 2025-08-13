 / Cronaca

13 agosto 2025

Albisola, volume troppo alto e episodi delinquenziali, sospesa per dieci giorni l'attività di intrattenimento musicale di un chiosco

La misura, solo per le ore serali, è stata adottata su proposta della Stazione dei Carabinieri a seguito di una serie di controlli e di esposti dai cittadini

Nella giornata di ieri, il Comando Stazione Carabinieri di Albisola Superiore ha notificato il decreto, emesso dal Questore di Savona, con cui viene disposta – ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza  – la sospensione per dieci giorni unicamente per l’attività di intrattenimenti musicali e  danzanti presso la spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco di Albisola.

La misura, immediatamente esecutiva, è stata adottata su proposta della Stazione dei Carabinieri a seguito di una serie di controlli programmati, avviati lo scorso mese di giugno, durante i quali sono stati riscontrati numerosi episodi delinquenziali all’interno o nelle immediate vicinanze del locale, senza che risultassero richieste di intervento o segnalazioni da parte della gestione o del personale di sicurezza.

Il locale è stato inoltre oggetto di diversi esposti da parte di cittadini, nei quali si denunciava una situazione di criticità, degrado e disturbo, attribuita sia alla gestione del bar sia alle frequentazioni, con particolare riferimento a serate caratterizzate da musica a volume molto elevato.

Pertanto, il Questore di Savona ha disposto la sospensione della licenza con finalità preventiva, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il provvedimento si applica limitatamente alle ore serali, per non privare i frequentatori dello stabilimento balneare, nelle ore diurne, della possibilità di usufruire del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

