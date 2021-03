Titanio sul Beigua, a Piampaludo la manifestazione nel parco per dire no alle ricerche

Stamane a Piampaludo, frazione di Sassello, si è svolta la manifestazione informativa organizzata dal comitato a difesa del Monte Tarinè, luogo nel quale è previsto l'inizio dei sondaggi per la ricerca del titanio sul Monte Beigua.

Nei giorni scorsi i comuni di Urbe, Sassello, unitamente all'ente Parco Beigua, hanno annunciato il loro ricorso al TAR: il timore e quello relativo all'apertura di una cava in una zona con alta presenza di amianto e quindi con conseguenti rischi per la salute degli abitanti e per la biodiversità dell'aria (leggi QUI).