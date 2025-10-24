Uccide per una disputa su un terreno rendendosi irreperibile: viene trovato e arrestato in una struttura ricettiva savonese

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un uomo, di origini egiziane, cittadino austriaco, perché ricercato in campo internazionale. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno individuato ed arrestato in via provvisoria, ai fini dell’estradizione verso l’Egitto, poiché destinatario di Ordine di Esecuzione Pena a cinque anni di reclusione, emesso da un tribunale egiziano, per il reato di omicidio.

I fatti risalgono a molti anni fa, in Egitto, quando l’arrestato e suo padre, a causa di una disputa su un terreno, avrebbero sparato a un contendente che stava passando davanti alla loro abitazione, per poi rendersi irreperibili. Il ricercato e il padre furono condannati a cinque anni di reclusione per aggressione con esito mortale.

La stessa Squadra Mobile si era già attivata per le ricerche del Red Notice Interpol, nei giorni scorsi, a seguito di “Alert Alloggiati” presso la struttura ricettiva della riviera savonese, dove, al momento del controllo il ricercato, con i suoi compagni di viaggio, era già partito per la Spagna.

Le indagini svolte hanno permesso di apprendere che lo stesso sarebbe ritornato in Italia il venti ottobre e avrebbe passato la notte presso la struttura ricettiva dove è stato rintracciato.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Genova “Marassi”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure relative all’estradizione.