Albenga, bar apre dopo le 18 per la partita di serie A: scatta la sanzione

Tra le tante abitudini che la pandemia e le misure prese per contrastarla hanno cambiato, parlando di socialità, c'è quella del piacere di godersi una partita al bar con gli amici. O meglio, le partite oltre le 18, quando i locali devono chiudere come previsto dai vari Dpcm. Qualcuno però, nello scorso fine settimana, proprio non ha resistito alla tentazione.

E' successo ad Albenga, dove i controlli mirati ai locali da parte dei carabinieri del comando ingauno coadiuvati sul territorio dai colleghi di Ceriale e Borghetto, per verificare il rispetto della chiusura alle ore 18 sono stati numerosi e approfonditi.

Ad attirare l'attenzione dei militari un bar, ancora aperto alle 19.45, all'interno del quale alcune persone guardavano comodamente la partita.

Il titolare e i clienti sono stati sanzionati ed è stato richiesto alla Prefettura un provvedimento di chiusura del locale.