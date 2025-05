Savona, ancora danneggiamenti in centro: vetrate rotte alla piadineria "La Tègia" e l'autoscuola Mura

Non si placano i danneggiamenti alle attività in centro a Savona.

Nella notte ad essere colpite la piadineria "La Tègia" e l'autoscuola Mura entrambe in via Cesare Battisti.

Il modus operandi è lo stesso che si è verificato da Prini 2 tra Paleocapa e Corso Italia con le vetrine che sono state danneggiate ma i ladri non sono riusciti ad entrare all'interno.

Per l'autoscuola si tratta del secondo danno nel giro di un anno.

"Una città in balia di ladri di galline - dice il titolare Giorgio Calabria - Non ha senso una cosa del genere in pieno centro. Non può essere una cosa sottovalutata".