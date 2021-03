Albenga, evade dai domiciliari: latitante rintracciato dai carabinieri finisce in carcere

I carabinieri di Albenga, nel week end appena trascorso, hanno svolto i consueti controlli nel centro della città delle torri, con particolare attenzione a piazza del Popolo, lungo Centa, piazza delle Erbe e le vie del centro storico.

Sono state impegnate le pattuglie della stazione e della radiomobile con l’ausilio dei militari delle stazioni di Ceriale e Borghetto Santo Spirito che hanno presidiato il territorio. Contestualmente i militari in borghese hanno svolto controlli e perquisizioni mirate a soggetti monitorati. Sono stati ispezionati alcuni stabili abbandonati.

Durante l’attività di vigilanza è stato identificato un cittadino extracomunitario che era latitante, poiché evaso dagli arresti domiciliari e ricercato. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Imperia, ove è stato condotto dopo essere stato fotosegnalato.

Sono stati identificati numerosi stranieri irregolari. Tre sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta in luogo pubblico, mentre otto persone sono state sanzionate per mancato uso delle mascherine e per aver formato degli assembramenti.

Gli irregolari sono stati avviati in questura per l’esame della loro posizione sul territorio nazionale.

Numerose sono state le perquisizioni svolte alla ricerca di droga, all’esito delle quali 3 stranieri sono stati trovati in possesso hashish e marijuana i quali saranno segnalati alla prefettura per i provvedimenti di competenza.